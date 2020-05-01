Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ‘özel gündemi’ ile toplanan TBMM Genel Kuruluna katıldı. Daha sonra Şeref Holü’ne geçen Erdoğan burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

HDP’li Pervin Buldan salonu terk etti

Oturumu, kendisi için ayrılan locadan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasını dinlemeden salondan ayrıldı. Genel Kurul Salonu’ndan erken ayrılmasının sebebi sorulan Erdoğan “Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı’nı şu parlamentonun içinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara da sizler de olumlu bakıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep edemem. Onun için de bunları dinleyemem” dedi.

Burada artık bir gaz sıkışması var



Kendisinin “Türkiye İttifakı’na” ilişkin açıklamalarından sonra bu saldırının gerçekleştiğinin belirtilmesi ve zamanlamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti: Türkiye’nin İttifakı saldırıya çağrı mıdır? Yoksa burada bir şehit var, bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor. Bunun yanında da Türkiye’de ki siyasi partiler de kol kola veriyor. Kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bir gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım. Bunun üzerinde de düşünmek lazım. Bunları da bir istismara dönüştürmenin de bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bile Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde öncelikle soruyorum; gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duamı evimde yaparım bu kadar basit.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp aramayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda açıklama yaptığını belirterek “Yorumumu yaptım. Daha niye arayayım?” dedi.

Kararı yargı vermeli

Erdoğan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışmanın olup olmayacağına yönelik soruya ise “Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikâp edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. İşte CHP Genel Başkanı ‘hak, hukuk, adalet’ diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak onlara da yargı kararını vermesi lazım” cevabını verdi.