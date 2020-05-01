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Bağdat Caddesi’nde “engelsiz” 23 Nisan coşkusu yaşandı


Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri “Engelsiz Bayram” projesi ile 23 Nisan’da görme engelli çocuklar ile Goldwing Riders Club Türkiye’yi buluşturdu.Bağdat Caddesi’nde Goldwing Riders Club Türkiye’nin katılımları ile görme engelliçocuklar için bir kortej düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ile 23 Nisan coşkusu Bağdat Caddesi’nin her yerinde hissedildi.

Farkındalık yarattılar

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından görme engelli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda farklı ve güzel bir deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla bir proje gerçekleştirildi. Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin bu projedeki amacı; öncelikle görme engelli çocukların eğlenmesi, sosyalleşmesi gibi faaliyetlerin yanında, görme engelli çocukların farkına varılmasını sağlamak ve onlarında aslında diğer çocuklar gibi önlerinde bir engelin olmadığını göstermekti. Goldwing Riders Club Türkiye ve Türkiye Görme Engelliler Vakfı’nın sponsorlukları ile birlikte 23 Nisan günü Bağdat Caddesi’nde görme engelli çocuklarla beraber gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli çocukların hem 23 Nisan Bayramı kutlandı hem de ailelerin ve çocuklar için farklı bir deneyim yaşanmış oldu.

📆 23 Nisan 2019 Salı 18:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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