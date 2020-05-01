YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti.

YSK’dan karar çıktı

AK Parti, İstanbul’da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK’ya iletmişti. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında toplanan kurulda bu dilekçeye ilişkin karar çıktı. AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti. YSK, sandık kurullarının ve memur olmayan başkan ve üyelerinin de araştırılmasını karar verdi.

Kısıtlı seçmenler araştırılacak

YSK, diğer taraftan 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması kararını da verdi. Bu kısıtlı seçmenler arasında 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmen, hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedilen 10 bin 290 seçmen, 5 bin 287 hükümlü İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen, 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişi bulunuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğdu, sosyal medya paylaşımında, “YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi” ifadelerini yazdı.







