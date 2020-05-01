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Pendik’te yürekleri ağza getiren olay


Pendik’te gece saatlerinde bir kahvehane kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarandı. Olay yerinde yaklaşık 20 boş mermi kovanı bulunurken, kahvehanede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

İçeride kimsenin olmayışı faciayı önledi

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Ulukapı Sokak’ta bir kahvehane gece 01.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tarandı. O saatte kahvehanenin boş olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Art arda gelen silah seslerini duyarak pencerelere çıkan vatandaşlar çevrede kimseyi göremeyince içeri girdiler. Daha sonra kahvehane sahibi sabah saatlerinde mekanı açmaya geldiğinde durumu fark ederek polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 20’ye yakın boş mermi kovanı bulundu. Polis, kahvehaneyi tarayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. 

📆 23 Nisan 2019 Salı 14:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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