Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltına alındı

Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındı. Uzun’un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.