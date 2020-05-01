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Kadıköy Gazetesi » Manşet » Eylem hazırlığı yapan terörist Van’da yakalandı
Eylem hazırlığı yapan terörist Van’da yakalandı


Van’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem için kente gelen 1 terörist ile PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve sokak eylemlerine katıldığı tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Emniyetten operasyonlara yönelik açıklama

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve ilimize eylem için gelen 1 terörist ile PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, yasadışı pankart hazırlama/asma eyleminde bulunduğu, ilimizde mahalle, sokak olaylarına taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle karıştığı tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; 1 adet kalaşnikof marka silah, 3 adet şarjör, 67 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.  

📆 23 Nisan 2019 Salı 14:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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