Fenerbahçe’ye bir darbe de Alanyaspor’dan!

Fenerbahçe’ye bir darbe de Alanyaspor’dan!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında A. Alanyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleden 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

ALANYASPOR 1-0 FENERBAHÇE

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez’in ceza sahasına gerçekleştirdiği ortada, penaltı noktası yakından topla buluşan Cisse’nin röveşatasında kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etti.

36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Valbuena’nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada defansın hatasını fırsat bilen Baiano’nun sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun Tekin’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

40. dakikada Baiano’nun sağ kanattan ortasında topla buluşan Ozan Tufan’ın iyi yükselip vurduğu kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez’in vuruşunda top kaleci Harun Tekin’i geçti. Son anda araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı.

48′ Welinton Silva’nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya gareketlenen Djalma Campos kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzeriden dışarı çıkıyor.

50′ Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mathieu Valbuena ceza sahası içine ortasını gönderiyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

52′ Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Welinton Silva uzaklardan kaleye şutunu gönderiyor. Kaleci Harun Tekin bu topu iki hamlede kaleden uzaklaştırıyor. Altıpasın sağ çaprazında bu topla buluşan Lucas Villafanez kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top yan ağlarda kalıyor.

57′ GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos ceza sahası içine ortasını yapıyor. Sadık Çiftpınar’ın arkaya sektirdiği topa hareketlenen Lucas Villafanez altıpasın sağından topu diğer direğe havalandırıyor. Orada bu topa hareketlenen Efecan Karaca kafa vuruşunu yapıyor ve ağlarla buluşturuyor. Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca’nın golüyle skoru 1-0’a taşıyor.

66′ Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Djalma Campos kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

78′ Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Mathieu Valbuena ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmeden dışarı çıkıyor.

83′ Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla ilerleyen Djalma Campos ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Papiss Cisse penaltı noktasının gerisinde ofsaytta kalıyor.

89′ Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Lucas Villafanez ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

Ve maç sona eriyor

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz Baiano, Caulker, Wellington, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Campos, Cisse

Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaroğlu, Emre Bekir, Junior Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew

Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Zajc, Frey, Jailson, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)