Ekrem İmamoğlu Maltepe Miting’inde Konuştu

31 Mart Yerel Seçimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “ Yeni Bir Başlangıç” sloganı ile bugün Maltepe’de vatandaşlarla buluştu. Miting, Mehter Marşı , Senfoni Orkestrası ve Anadolu Ateşi’nin performansları ile başladı. Katılımın yoğun olduğu mitingde polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Şehit yakınlarına başsağlığı diledi

Seçim sonrası vatandaşlarla ilk kez bir araya gelen İmamoğlu, konuşmasına Irak’ta şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek başladı. İmamoğlu, “Bugün burada bir süreci paylaşıyoruz ama bir yanımız keder dolu ırak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Terörü lanetliyorum. Allah’ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz bütünlüğümüz daim olsun” diyerek milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Milli birlik düşüncesini yineleyen İmamoğlu, seçim sürecinde yaşananlardan yola çıkarak “Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa milletir. Hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki köprüleri yıkmamalıdır. Bunu sağlama görevi de öncelikle siyasetçilerin görevidir. Rakibinize oy veren milyonları çiğnemek, ona oy veren milyonlara hakaret etmek bir takım matematik hesapları belki seçimleri kazandırabilir. Ancak o seçimi vatandaş kazanmış olmaz. Ben sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim seçimi değil” sözleriyle iktidara göndermelerde bulundu.

“Bu seçimden çıkarılacak üç temel ders var”

Konuşmasına 31 Mart yerel seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak devam eden İmamoğlu, “Sevgili İstanbullar 31 Mart yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin ama özellikle siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi siyaset her koşulda sevgi, saygı ve centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik asla vazgeçmeyeceğiz. İkincisi siyasetin amacı insanların mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla yapmalıyız. Üçüncüsü herkesin dünya görüşü inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın ve çatıştırmanın anlamı yoktur. Bunun adı asla ve asla siyaset değildir. Siyaset kendi değerlerinden kendi dünya görüşünden inancından yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla ve nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi kimse unutmasın siyaset her şeyden önce çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersi çıkarmayanlar asla seçim kazanamayacaklar. Bu dersi çıkarmadan kazananlar kazansalar da kazanan asla milletimiz olmayacaktır” dedi. İmamoğlu, konuşmasına devam ettiği esnada “ Lütfen nikahımızı siz kıyın” pankartı açarak kendisine seslenen vatandaşa “söz veriyorum nikahınızı ben kıyacağım” diyerek karşılık verdi.

Milli Egemenlik vurgusu yaptı

İmamoğlu, konuşmasının devamında Milli Egemenlik konusuna dikkat çekerek “Hiç kimse unutmasın millet derse o olur. Bu ülkede son sözü millet söyler. Çocuklarımızın geleceği için milletin sözünü son söz kabul etmeli ve sindirebilmeliyiz. 23 Nisan 1920’den bugüne bizim aldığımız terbiye budur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadelerini kullandı. Sonrasında yaklaşmakta olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan İmamoğlu, seçim sürecinde vaad ettiği uygulamayı en kısa sürede hayata geçireceklerini belirterek “Seçim sürecinde söz verdiğim gibi bundan sonra milli bayramlarımızda ve dini bayramlarımızda ulaşım ücretsiz olacak. Bu uygulamayı en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Ben İstanbul’a yeni bir başlangıç vaat ederek bu güne geldim. Bunlar beş yeni anlayıştır. Yeni nesil siyaset anlayışı, yeni nesil belediyecilik anlayışı, yeni nesil yerel demokrasi anlayışı, yeni nesil toplumsal bilgi anlayışı ve yeni nesil yurttaşlık anlayışı olacaktır. Biz bunları hakim kılacağız” dedi.

“Ben size 21. Yüzyıl belediyeciliği vaat ediyorum”

Seçim sürecinde sık sık dile getirdiği yenilik vurgusunu tekrarlayan İmamoğlu, özellikle şeffaf belediyecilik anlayışına vurgu yaptı. İmamoğlu, “Kimseyi dışlamadan hepimizin ortak çıkarları için bu ülkenin değişmez kurallarına hep birlikte karar vereceğiz. Bu belediye şeffaf bir belediye olacak, tek bir kuruşunu bile israf etmeden yöneteceğiz. Bu şehrin mazlumları ve mağdurları kalmayacak. İstanbul’da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak bu kentte yaşayanlar bu kenti yönetenler kadar söz sahibi olacak. İstanbul’u ilgilendiren tüm önemli kararlar hep birlikte verilecek. Ben size 21. Yüzyıl belediyeciliği vaat ediyorum. Seçim öncesi vaat ettiğim ne varsa gerçekleştireceğim. Köklü bir sosyal dönüşümü harekete geçirmeye başlayacağız ” sözleriyle yönetim anlayışında yaşanacak değişimin sinyalini verdi. İstanbul’da toplumsal barış anlayışını egemen kılacaklarını belirten İmamoğlu, “Kimsenin inancı bir diğerinden üstün değil. Bunların hepsi ayrı bir zenginlik. Bundan böyle herkes kendi benliğini eşit biçimde yaşayacak bu şehir rengarenk olacak. Barış ve huzur içinde yaşayacağız. Hep birlikte öğreneceğiz. Çok renkliliğin bu ülkeye neler kazandırdığını hep birlikte göreceğiz. Türk’ü , Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i yok bu şehirde herkes eşit, herkes İstanbullu” dedi.

Konuşmasının sonuna yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınayan İmamoğlu, alanı dolduran tüm vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Haber : Merve TOKAZ

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