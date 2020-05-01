Bağdat Caddesi’nde restoranda yangın paniği

Bağdat Caddesi’nde bir restoranın havalandırma bacasında yangın çıktı.

Bağdat Caddesi’nde bir restoranın havalandırma bacasında yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir restoranın havalandırma bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle mekanın havalandırma borusundan yoğun duman yayıldığı gözlendi. Restoranın yanında bulunan bir eczanede çalışanlar yoğun dumandan etkilendi. Olayı panikle izleyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen eczane çalışanları ise ayran içerek dumanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.