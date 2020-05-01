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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı


Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye katılan vatandaşların saldırısına uğradı

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DURUMU İYİ

 CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı – Tıkla İzle

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye katılan vatandaşların saldırısına uğradı. Cenazede önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan vatandaşlar daha sonra da yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu’na saldırdı.  

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik için bir eve alındı. 

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzu Mahallesi’ndeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu arbeden çıkartıldı ve güvenlik güçleri kontrolünde bir eve alındı. Kalabalık Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve girmeye çalışırken, polis ve askerler vatandaşlara engel oldu.  

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hakkari’de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, tören alanına girdiğinde vatandaşların sözlü tepkisi ile karşılaştı. Cenaze namazından sonra tepkiler artarken, bir grup Kılıçdaroğlu’na tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik güçleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Ankara Valiliği: ‘Olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı’

Saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Ankara Valiliği, gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, olayının sorumlularıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu. 

📆 21 Nisan 2019 Pazar 16:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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