Ölüme direndi mucize dünyaya getirdi : Sakura

Büyükada’da çıkan yangında ağır yaralanan Sakura isimli at, doğum yaptı.
“Küllerinden doğmak”
Büyükada’da 1 Ocak’ta çıkan ahır yangında 9 at telef olmuş, birçok at da yaralanmıştı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi görenler yaralı atlardan biri olan “Sakura” dün doğum yaptı. Haberi atların tedavisi ile yakından ilgilenen hayvansever Okan Oflaz paylaştı. Oflaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Küllerinden doğmak, umut olmak, ümit vermek. Sakura, canımızın içi güzel kız. 1 Ocak’ta Büyükada da çıkan fayton yangınından üçüncü derece yanıkla çıkıp, tüm vücudu dökülmesine rağmen aylardır direniyordu. Sebebi bu minikmiş” ifadelerini kullandı
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|-5
|32
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|26
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|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
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|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
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|11
|10
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|-12
|26
|15
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|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
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|4
|15
|26
|44
|-18
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|17
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|26
|5
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|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
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