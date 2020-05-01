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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Toplum » Ölüme direndi mucize dünyaya getirdi : Sakura
Ölüme direndi mucize dünyaya getirdi : Sakura


Büyükada’da çıkan yangında ağır yaralanan Sakura isimli at, doğum yaptı.

“Küllerinden doğmak”

Büyükada’da 1 Ocak’ta çıkan ahır yangında 9 at telef olmuş, birçok at da yaralanmıştı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi görenler yaralı atlardan biri olan “Sakura” dün doğum yaptı. Haberi atların tedavisi ile yakından ilgilenen hayvansever Okan Oflaz paylaştı. Oflaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Küllerinden doğmak, umut olmak, ümit vermek. Sakura, canımızın içi güzel kız. 1 Ocak’ta Büyükada da çıkan fayton yangınından üçüncü derece yanıkla çıkıp, tüm vücudu dökülmesine rağmen aylardır direniyordu. Sebebi bu minikmiş” ifadelerini kullandı

📆 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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