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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbullulara önemli uyarı : Pazar günü bu yollara dikkat!


Maltepe Etkinlik Alanında Pazar günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek olan miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İşte trafiğe kapatılacak yollar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan miting nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saat 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle: “Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Resi Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar”  Alternatif Güzergahlar ise şöyle: “Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100”

📆 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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