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Maltepe’de 23 Nisan coşkusu yaşandı


Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gösteri düzenledi. Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gösteri düzenledi. Öğrenci velilerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar çeşitli kılıklara girerek, birbirinden renkli gösteriler ve şovlar eşliğinde 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Doyasıya eğlendiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi kreşlerinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Kreşlerde eğitim gören miniklerin, velilerini şiirlerle karşıladığı etkinlikte, “Tutumsuz Çocuğun Öyküsü” adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Zumba ve kovboy dansları, marakas rondu gibi gösterilerin de yapıldığı kutlamalarda, minikler korosu “İzmir Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı”nı velileriyle birlikte seslendirdi. Renkli anlara sahne olan kutlamalar, 21 Nisan Pazar günü Cevizli Şehir Parkı’nda yapılacak çocuk şenliğiyle devam edecek.

 

📆 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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