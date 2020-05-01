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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Şile yolunda korkunç kaza
Şile yolunda korkunç kaza


Şile yolu Ömerli Kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu orta refüjü aşıp ters yöne girdi. O sırada ters yönden aracın gelmemesi faciayı önlerken, yardım için duran başka bir kamyona otomobilin çarpması sonrası iki kişi yaralandı.

Başka aracın geçmemesi faciayı önledi

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Çekmeköy istikametinden Şile istikametine giden Hıdır Kaya yönetimindeki 34 UV 9865 plakalı harfiyat kamyonu yoğun yağış nedeniyle ve yolun kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aştı. Karşı yönde ters dönen kamyon güçlükle durdu.O sırada başka aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Ömerli istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan Mahmut Çay, 34 FM 517 plakalı hafriyat kamyonu arkadaşına yardım etmek için durduğu sırada yine Şile istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan 34 HF 3661 plakalı Selim Kaplan yönetimindeki araç park halindeki kamyona çarptı.Kazada yaralanan harfiyat kamyon şoförü Hıdır Kaya ve Selim Kaplan çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı.  

 

📆 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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