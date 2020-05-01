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Ahmet Şimşek Koleji
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Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

“Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek”

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. 

📆 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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