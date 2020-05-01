Seçim sonlandı tartışmalar sürüyor

AK Parti’nin YSK’ya sunduğu belgelerde, İstanbul’daki 31 bin 280 sandıkta görev alanların 19 bin 538’inin kanuna aykırı bir şekilde belirlendiği tespit edildi. Bu durumun ‘Tam kanunsuzluk’ hâli olduğunu söyleyen parti yetkilileri seçimlerin iptalini gerektirdiğini savunuyor.

“Kurulların usulsüz belirlendiği iddiası”

AK Parti, İstanbul’daki belediye seçimlerinde görev yapan sandık kurullarının usulsüz belirlenmesinde sorumluluğu olanlarla ilgili, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. AK Parti’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK’ya verdiği olağanüstü itiraz başvuru dosyasında sandık kurullarının oluşumuna yönelik önemli iddialara yer veriliyor. İtiraz başvurusunda, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanunun 22 ve 23’üncü maddelerinde sandık kurulların nasıl oluşacağına yönelik hükümlere aykırı olarak, kurulların usulsüz olarak belirlendiğine dikkat çekiliyor.

KHK ‘lı sandık görevlileri



AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını belgelediklerini ve bu usulsüzlükleri başvurusu dosyasına eklediklerini ifade ederek “Her seçim öncesinde kaymakamlıklardan ilçe seçim müdürlüklerine seçimlerde görev alacak devlet memurlarının listesi gelir. Kaç kişi görevlendirilecekse, bu sayının iki katı isim bildirilir ve bu isimler arasından kura çekilerek sandıklarda görev alacak kamu görevlileri belirlenir. İstanbul’da bu seçimde 31 bin 280 sandık var. Kaymakamlıklar da ilçe seçim müdürlerine toplam 62 bin 560 kamu görevlisinin ismini bildirmiş. Bu listelerden kura çekilerek sandık kuruluna üye seçilmesi gerekiyordu

“Suç duyurusunda bulunacağız”

Bunların bir kısmı kaymakamlıklardan gelen listelerdeki isimlerden belirlenmiş ama 6 bin 538 sandık başkanı ve 13 bin memur üye bu liste yerine dışarıdan belirlenmiş. Toplam 19 bin 538 kişi kamu görevlisi olmayanlar arasından seçiliyor. Bunları tek tek tespit ettik. Orduevinde sivil memur olarak çalışan da var, bahçıvan ve hademe de var. KHK ile ihraç edilenler de var. Bunlar kanununa aykırı olarak sandıklarda görevlendirilmişler. Bu durum seçimin iptali için bu ‘Tam kanunsuzluk hâlidir.Özel “Sandık kurullarında bu kişileri kim görevlendirmiş?” sorusuna da “Bu listeleri ilçe seçim müdürleri hazırlamış, ilçe seçim kurulu başkanları da onaylamış. Burada kimin sorumluluğu varsa, bunlarla ilgili görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmalden suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

“Soylu : Kanunda tanım nettir”



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğuna yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Soylu,“Kanunda tanım nettir: Örneğin belediye zabıtası görev alamaz. Misal TSK’daki memur yani görev alan sivil memurlar, sandıkta görev alamazlar. Yani o kamu görevlisidir ama kanunlar orada görev almasını engellemiştir. Bütün bunlar bizim seçim kanunumuzda yukardan aşağıya yazar” demişti. Soylu, sandık kurulu başkanlarını ve sandıktaki bir memur üyenin mülki idare amirinin verdiği listeden seçilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Mülki idare amiri de o ilçedeki bütün kamu görevlilerini seçim kuruluna vermekle sorumlu ve görevlidir. Bunu yapmaması hem adli hem de idari olarak bir sorumluluk yükler idare amirlerine” açıklamasını yapmıştı. Mülki idare amirlerinin kanunun dışına çıkma hakkı olmadığını belirten Soylu, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanların görevlendirilmesinin Seçim Kanunu’na göre ‘Tam kanunsuzluk’ hâlini oluşturduğunu da hatırlatmıştı.