Avrasya Tüneli, bisiklet turu nedeniyle trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle 21 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak.

Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 21 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Tünel,14.00 ile 16.15 saatleri arası Asya-Avrupa yönünde, 15.00 ve 16.15 saatleri arasında da Avrupa- Asya yönünde araç trafiğine kapatılacak.