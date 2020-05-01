YSK, İstanbul itiraz başvurusunu en erken haftaya görüşebilir

YSK kaynakları, 18 klasör dolusu belgenin sisteme işlenmesinin zaman alacağını, bu sebeple itiraz başvurusunun en erken önümüzdeki hafta gündeme gelebileceğini kaydetti.

AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı başvuru ile ilgili süreç başladı.

AK Parti’nin üç bavulla getirdiği 18 klasörden oluşan itiraz başvurusundaki tüm belgeler tek tek YSK sistemine işlenecek. 44 sayfalık itiraz dilekçesinin ekindeki 18 klasörde yer alan binlerce sayfa evrak ve dokümanın YSK’nın veri sistemine aktarılması gerekiyor. Bu belgelerin arasında eksik veya kayıp olan sandık oy sayım döküm cetvelleri, sandık tutanakları, kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevi seçmen listesinde ve kendi yerleşim yerinde mükerrer kayıtlı seçmen ile hükümlü seçmen listesinin yanı sıra, sandık başkanı ve memur üye olarak görev yapamayacakların listesi, büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri ile ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin karşılaştırmalı dökümü, il ve ilçe seçim kurulu kararları gibi belgeler bulunuyor. YSK kaynakları, bu belgelerin sisteme işlenmesinin bile zaman alacağını, bu nedenle itiraz başvurusunun en erken önümüzdeki hafta gündeme gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, MHP’nin Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptaline yönelik başvurusu YSK tarafından reddedildi. Ayrıca YSK, HDP’nin Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Van’ın Çatak ilçesinde usulsüz seçmen kayıtları nedeniyle seçimlerin yenilenmesi talebini ‘Seçmen kayıtlarının kesinleştiği’ gerekçesiyle reddetti. YSK daha önce de, Siirt’in Eruh ilçesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik HDP’nin itirazını reddetmişti.