MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Politika » AK Parti’de on il başkanı topun ağzında
AK Parti’de on il başkanı topun ağzında


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilat yönetimi ile bir araya gelerek 81 ilin seçim performansını masaya yatırdı. 10’un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ TBMM GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU. (ÖMER ÇETİN/ANKARA-İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde başarısız olan, adaylarla ters düşen ve özellikle parti içi çekişmelere neden teşkilat yönetimleri ile ilgili süreci başlattı. İzmir’de il başkanının istifası ile başlayan süreç, dün seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman’la devam etti. Ankara ve İstanbul il yönetimleri ile ilgili kararın da bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

DEĞİŞİM KAYIPLA SINIRLI KALMAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Teşkilat Başkanlığı yönetimi ile bir araya gelerek seçim sürecinde teşkilatların çalışma performanslarına ilişkin raporu görüştü. Teşkilat başkanlığının 81 ile ilişkin hazırladığı raporun iki buçuk saat süreyle değerlendirildiği toplantıda seçim sürecinde, performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan teşkilat yöneticileri tek tek tespit edildi. Onun üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı. Bu kapsamda İzmir’in ardından, seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman il başkanları da istifa etti. AK Parti kaynakları, görevden almaların sadece seçimlerin kaybedildiği yerlerle ilgili sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

ADAYLARLA İLGİLİ YANILDIĞIMIZ YERLER OLDU
Teşkilat başkanlığının hazırladığı raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıktığı öğrenildi. Erdoğan seçim sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğun ve suçun teşkilatlara atılmasının doğru olmadığını, adaylarla ilgili problemlerin de yaşandığını belirterek “Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu” dedi.

İSTANBUL’DA KARARI ERDOĞAN VERECEK
Öte yandan, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra bazı büyük illerin yönetimleri konusundaki kararın ise bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu İstanbul dışındaki yerler için acele etmeyeceği ve kapsamlı değerlendirmelerden sonra karar vereceği ifade ediliyor.

SEÇİMİN KAZANANI AK PARTİ’DİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirirken bir kez daha ‘Moral bozmayın’ uyarısında bulundu. Erdoğan “Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazanını biziz. Kaybettiğimiz yerleri de çok küçük farklarla kaybettik. Elbette, bunun nedenini tartışacağız, değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Ama artık önümüze bakıp, 2023 hedeflerimize kilitleneceğiz” dedi. 

📆 19 Nisan 2019 Cuma 11:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR