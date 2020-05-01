Instagram’da Satış Nasıl Yapılır?

Binlerce kişinin Instagram’da satış yaptığını ve gayet başarılı satış rakamları yakaladığını siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Peki, Instagram’da nasıl satış yapılıyor? Bu kişiler herhangi bir e-ticaret sitesine sahip olmadığı halde satış yapmayı nasıl başarıyor? Her gün 300 milyon kullanıcının aktif olduğu bu platformda siz de satışa başlamak istiyorsanız birkaç tüyo vermek isteriz.

Bu platformda satış yapmak için etkileyici görseller kullanmanız gerekiyor. Kurumsal bir hesap profili hazırlamanız da önemli! Doğru hashtagleri kullanmaya özen gösterir ve takipçi sayınızı artırırsanız, satış yapmanızın önünde bir engel kalmıyor. Üstelik bir internet sitesine ihtiyacınız da yok! Çünkü ödeme almak için kullanabileceğiniz farklı yöntemler var. Bunlar arasında en çok tercih edileni ve en konforlu olanı iyzico link ile ödeme alma yöntemi oluyor. Çünkü iyzico ile instagram’da satış yapmanın önündeki en büyük engel olan ödeme alma sorunu ortadan kalkıyor.

Oluşturulan linki müşterilerinize ulaştırmanız, saniyeler içerisinde ödeme almanızı sağlıyor. Herhangi bir web sitesine ya da entegrasyon işlemi yapmanıza gerek yok. Klasikleşmiş EFT ya da kapıda ödeme gibi seçenekleri müşterilerinize sunmanıza da gerek olmuyor. Peki, sosyal medya hesabınızdan satış yaptığınızda link ile ödeme almak için hangi yolu izlemelisiniz?

Öncelikle iyzico İşim İçin hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Hem kurumsal hem de bireysel hesap oluşturma imkanına sahip olduğunuzu belirtelim. Ürünün adı, açıklaması, fiyatı gibi çeşitli bilgileri sisteme girerek bir link oluşturun. Sonrasında bu linki müşterileriniz ile paylaşmanız ödeme almanız için yeterli! Ödeme linkini Instagram hesabınızın profil bilgileri bölümüne bile ekleyebilirsiniz.

Bu avantajlı ödeme alma şansına sahip olmak için sabit ücret ya da başlangıç ücreti ödemeniz gerekmiyor. Aylık ücret ödemeniz de sizden istenmiyor. Her açıdan avantajlı bir ödeme alma yolu olduğu aşikar. Bu ödeme alma metodunu tercih ederek Instagram dışında, diğer sosyal medya hesaplarınız üzerinden de satış yapabilirsiniz. Ek gelir elde etmek ya da ürünlerinizi geniş kitlelere ulaştırarak kendi markanızı yaratmak istiyorsanız iyzico İşin İçin uygulamaları hakkında daha fazla bilgi alın. Çünkü iyzico’nun sorunlarınızı çözebilecek pek çok hizmeti var!