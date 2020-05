Kadıköy’de 23 Nisan karnaval coşkusuyla kutlanacak

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 23 Nisan Çarşamba günü karnaval coşkusuyla kutlayacak. Bu yıl teması “Çocuk Hakları” olarak belirlenen şenlik gün boyu devam edecek. Şenlikte her yaştan çocuk ilgi alanına göre bir etkinlik bulabilecek.



Özgürlük Parkı’nda çocuk şenliği



Selamiçeşme Özgürlük Parkı tiyatrodan spora, müzikten karikatüre birbirinden farklı etkinlikleri ile 23 Nisan’ın en canlı noktalarından birisi olacak. Çocukları saat 12:30’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan Ritmin Yıldızları konseri karşılayacak. Şenlik boyunca Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Pantomim Topluluğu’nun düzenlediği renkli kortejler, bando, canlı heykel performansları çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Performans sanatçıları 4-5 metre yükseklikten ip ve çemberler ile akrobatik hareketler sunacak. Kerem Eser ise jonglörlük, ilüzyon, tek tekerli bisiklet, komedi oyunculuğu ve gösteri sanatlarını harmanladığı Paytak Show’u sergileyecek. Çocuklar, balon ve köpükler içerisinde eğlenceli oyunlar oynayacak. Öte yandan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün hazırladığı jimnastik gösterisi yer alacak.



Söz çocukların olacak



23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda temsili olarak Çocuk Meclisi kurulacak. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği alanda çocuklar daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz alacak. Alanda ayrıca Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Kitapçığı dağıtılacak.



Her köşede bir atölye



Özgürlük Parkı’nın her köşesi her yaş grubuna uygun etkinliklerle donatılacak. Hayatın her alanına yönelik atölyelerde çocuklar deneyim kazanacak, bilgi edinecek. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin hazırladığı ‘Benim haklarım atölyesi’; Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin hazırladığı ‘Gözler bağlı satranç’, ‘Empati sahnesi’, ‘İşaret dili atölyesi’ gibi etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı(BAK) tarafından hazırlanan ‘Eşini bul’, ‘Afet çantanı hazırla’ eğitimleri verilecek. Öte yandan sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen çocuklar için ise karikatür, origami, resim atölyeleri gün boyunca çocukları ağırlayacak.



Küçük bilim adamları yetişiyor



Şenlik kapsamında katılımcıların kendi aerodinamik tasarımlarını yaptıkları, roket teknolojisi ile tanıştıkları roket bilim atölyesi, inşa edilen ya da tasarlanan şeylerin nasıl çalıştıklarını görmek için steam bilim atölyesi, bitki ve sebzelerden elektrik elde etmeyi öğreten vejeteryan elektrik bilim atölyesi, böceklerin incelenerek basit bir elektrik devresi kurularak yapılan pil böcek bilim atölyesi bilime meraklı çocukların katılımları ile gerçekleşecek. Alanda yapılacak arkeolojik kazı çalışması ile çocuklara arkeoloji, hiyeroglif yazı ve kilden üretim süreçleri gösterilecek.



CKM’DE sergi



23 Nisan kutlamalarının bir merkezi de Caddebostan Kültür Merkezi olacak. Çocuk Sanat Merkezi resim bölümü öğrencilerinin “23 Nisan’da Çocuk Olmak” temalı sergisi 30 Nisan’a kadar görülebilir. Kadıköy Belediyesi’nin kreşlerinde ise 23 Nisan kutlamaları 19 Nisan – 25 Nisan tarihleri arasında, 5 ayrı kreşte gerçekleşecek. Öte yandan Kadıköy Belediyesi’nin ayrıntılı 23 Nisan etkinlik programına www.kadikoy.bel.tr’den ulaşılabilir.