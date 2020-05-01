Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ORHAN GENCEBAY (MURAT UÇKAÇ/AYDIN-İHA)

Müzik dünyasının ‘Orhan Baba’ lakaplı sanatçısı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede hastanede müdahalede bulunuldu. Gencebay’ın tıkanan damarlarına anjiyo yapılırken 3 stent takıldı. Gencebay’ın eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak hayat arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Başta anjiyo işlemini gerçekleştiren doktorlara ve hastane personeline teşekkür eden Emre, “Orhan Gencebay’ın sağlık durumu gayet iyi ve emin ellerde” dedi.

Orhan Gencebay kimdir?

4 Ağustos 1944 Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müzik dünyasında’Orhan Baba’ olarak tanınır.