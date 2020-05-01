YSK, AK Parti’nin yaptığı itiraz başvurusunu en geç üç ay içinde karara bağlayacak

YSK, AK Parti’nin yaptığı itiraz başvurusunu en geç üç ay içinde karara bağlayacak. YSK’nın kanunda öngörülen üç aylık süreyi beklemeden kararını vermesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

İMAMOĞLU: “ŞU AN İTİBARİYLE KUTSAL BİR GÖREVE BAŞLADIĞIMIZ FARKINDAYIM” EKREM İMAMOĞLU, GÖREVİ MEVLÜT UYSAL’DAN DEVRALDI

Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından önümüzdeki günlerde AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu değerlendirecek. YSK, AK Parti’nin verdiği 44 sayfalık dilekçe ve üç bavul içindeki delillerinin somut veri olup olmadığını, somut veri kabul edilmesi hâlinde sonuca etkili olup olmadığını karara bağlayacak.

Seçim Kanunu’nun ‘Tetkik ve tahkik usulü’ başlıklı maddesinde YSK’nın gelen itirazları nasıl inceleyeceği ve karara bağlayacağına yönelik hükümler yer alıyor. Buna göre, YSK, evrakları inceleyecek ve ayrıca ihtiyaç gördüğü bütün tahkik ve her türlü tetkik işlemleri yapabilecek. YSK bu incelemeleri yaparken, gerekli mercilerden her türlü bilgi ve belgeleri isteyebilecek. Bu merciler, en geç yedi gün içinde istenilen bilgi ve belgeyi YSK’ya verecek. Bu madde kapsamında YSK’nın, AK Parti’nin itiraz başvurusunda delil olarak sunduğu ve kısıtlı seçmen olarak nitelendirilen hükümlülerin, zihinsel engellilerin ve ölü seçmenler adına oy kullanıp kullanılmadığı, mükerrer seçmen olup olmadığı konusunda ilgili kurumlardan bilgi isteyebileceği belirtiliyor. Mesela, AK Parti’nin, başvuru dilekçesinde kısıtlı olarak nitelendirilen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul’daki seçmen kayıtlarında bulunduğu bilgisine yer veriliyor. YSK, bu hükümlülerin oy kullanıp kullanmadığına yönelik bilgiyi söz konusu seçmen kayıtlarının yer aldığı ilçe seçim kurullarından isteyebilecek. İlçe seçim kurulları kendilerinden istenen bu bilgiyi seçmenlerin oy kullandıktan sonra imza attığı seçmen listeleri üzerinden kontrol ederek YSK’ya bildirecek.

Yine İstanbul genelinde 10 bin 390 kişinin cezaevinde oy kullanmasına rağmen, bu kişilerin aynı zamanda ikametgâhlarında seçmen olarak görünüp görünmediği veya yerlerine başkalarının oy kullanıp kullanmadığı da YSK tarafından incelemeye tabi tutulacak. YSK’nın AK Parti’nin itirazının tamamıyla ilgili görüşmelere geçmeden önce, iddialar konusunda ilçe seçim kurullarından bilgi ve belge istenmesi için ‘Ara karar’ alacağı ifade ediliyor.

Seçim Kanununa göre YSK’nın, bu incelemelerinden sonra AK Parti’nin yaptığı itiraz başvurusunu en geç üç ay içinde karara bağlaması gerekiyor. YSK’nın kanunda öngörülen üç aylık süreyi beklemeden, gerekli araştırmaları ve incelemeleri yaptıktan sonra, kararını vermesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

MAZBATAYI ALDI GÖREVE BAŞLADI

Mahallî seçimlerin üzerinden 17 gün geçmesinin ardından İstanbul’da seçim sonuçları netleşti. Maltepe’deki oyların sayılmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi, il birleştirme tutanağı imzalandı. Sayımı ilişkin birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

Netleşen sayım üzerine Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu’na davet edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, eşi ve CHP yöneticileriyle birlikte mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna geldi.

İmamoğlu’nun gelişi öncesinde adliye önünde toplanan partililer, büyük bir kalabalık oluşturdu. Çağlayan Adliyesine gelen İmamoğlu, kalabalığın arasında güçlükle aracından inerek içeri girdi. İmamoğlu’nun gelişi sırasında İl Seçim Kurulunun bulunduğu koridorda da adeta izdiham yaşandı. Burada çıkan arbedede bazı camların kırıldığı görüldü. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, tekrar bir izdiham yaşanmaması için adliye otoparkında aracına binerek ayrıldı.

İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi. Devir teslim töreni öncesinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları kaydetti: “Bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına aldım. Kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın devralmanın onurunu yaşıyorum. Haktan, adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle, saygısıyla oluşturduğu birlik duygusundan vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Kimsenin hakkını da yedirtmeyiz dedik. Bundan da vazgeçmedik. Mazbatamızı aldık, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. İBB’nin tüm alanlar şeffaf bir şekilde bütün halkına açılmıştır, açılacaktır. Bu güzel kentin belediyesinin koridorlarındaki herkes bir gruba, bir kişiye değil 16 milyona hizmet etmeye başlamıştır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

PATRON DEĞİL HİZMETKÂRIZ

Daha sonra görevi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan devralan Ekrem İmamoğlu, “Bu emanet bizler için çok kutsaldır. Görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten onur duyacağız” dedi.

Belediye önünde toplanan vatandaşlara da hitap eden İmamoğlu, şunları kaydetti: “İlk icraat, bu şehrin yönetim anlayışını, şeffaflığını, bu şehrin nimetlerini, insanlarına hissettirmek olacak. Buranın patronu değil, hizmetkârıyız. Sizin hakkınızı kimseye yedirmeyeceğim. Değerlerimiz, inançlarımız, ahlakımız, vicdanımız var. Bunlardan ayrılmayacağız. Küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı her şeyinizi bir kenara koyun. Artık, iyi düşünce, pozitif bakış ve bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep beraber sarılalım.”

USULSÜZLÜK SEBEBİYLE SEÇİMLEN YENİLENMEZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim hukukunda “usulsüzlükle”, “kanunsuzluğun” birbirine karıştırıldığını söyledi. Muharrem Erkek “Usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesi mümkün değildir. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına dayanarak söylüyoruz. Seçmen listelerinde de usulsüzlük olabilir, başka sandık başında işlemlerinde de. Sonuçta bunlar seçmen iradesini etkileyecek boyutta değildir ve bunlara dayanarak siz seçimi iptal ettirtemezsiniz” dedi. Usulsüzlük varsa bunu yapanların cezalandırılacağını belirten Erkek, YSK’nin, usulsüzlüğe dayanarak seçimin yenilenemeyeceğini ve iptal edilemeyeceğini söylediğini ifade etti.