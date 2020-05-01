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Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal’ı anma programında tokalaştı


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anma programında karşılaşarak tokalaştı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU, 8. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’I ANMA PROGRAMINDA KARŞILAŞARAK TOKALAŞTI. (İHA/İSTANBUL-İHA)

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, törenden ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. Anıt Mezar’dan ayrılırken Ekrem İmamoğlu’nun geldiği gören Yıldırım, yanına giderek tokalaştı. 

Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren İmamoğlu, “Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraklasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım. Alsaydım, gelirdim. Nereye davet alırsam oraya da giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşakanı olacakmış hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım, kucaklamadan iyiyim açıkçası, kimse kaçamaz kucaklaşmadan” dedi.  

📆 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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