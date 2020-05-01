MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Politika » AK Parti’den İstanbul’daki itirazlarla ilgili önemli açıklamalar
AK Parti’den İstanbul’daki itirazlarla ilgili önemli açıklamalar


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yapıyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ, İSTANBUL’DA CHP VE AK PARTİ ARASINDA FARKIN 29 BİNDEN 14 BİNLERE İNDİĞİNİ SÖYLEDİ. (DOĞAN CAN CESUR – YUNUS EMRE ŞEKER/İSTANBUL-İHA)

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarından satırbaşları;

“Sadece geçersiz oy sayımıyla AK Parti lehine düzeltilen oy 5 bin 594.”

“eçersiz oyların tamamı sayıldı ve bitti madde hata düzeltimi için kafa yorduk ama tüm sandıkların sayımı anlamında sadece yüzde 10’a tekabül eden bir sayım gerçekleşti. Bu önemli. “

“Bir takım kanunsuz işlemler yapıldı”

“Sandık başkanları kamu görevlileri değildi”

“Sandık sayım-döküm cetvellerinde usulsüzlük var”

‘KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN TOPLAM SAYI 19 BİN 623’TÜR’

“Sandık kurullarına, başkanlarına ilişkin bir takım rakamlar veriliyor. Bakınız, kamu görevlisi olmayan toplam sayı 19 bin 623’tür. Normalde 31 bin 280 sandık var. 62 bin 560 kamu görevlisi görevlendirmemiz gerekirdi. Ama bunların 19 bin 623’ü kamu görevlisi değil. Çok ilginç bir şey. Peki kamu görevlilerinin içerisinde, görev yapmasına engel olan kişiler var mı? Var. Tek tek belirledik, kamudan ihraç edilenler var 12 kişi. Bakın görevden uzaklaştırılanlar, emekli olanlar var, askeri personel var 32 kişi biz tespit ettik. Bunlar askeri personel, asker değil. Bahçıvan, hademe, aşçı. Bunları getirmişler, kesinlikle yapmaması gerekirken sandık başkanlığında görev vermişler. İşsiz olanlar var, banka sandığına bağlı SSK’lılar var, belediye şirketinde işçi olanlar var, SSK’lı olarak diğer şirketlerde çalışanlar var. E şimdi oldu mu? 19 bin 623. “

“İstanbul’da 2 bin 308 kısıtlı tespit ettik. 236 kişinin yerleşim yeri cezaevi, kanunen mümkün değil.”

“24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor.”

 “31 bin 280 sayım döküm cetvelinden 10 bine yakını sorunludur.”

 “Kanun dışına çıkılan her hadise seçim işleri yolsuzluğuna girer. İstanbul seçimleri baştan sona şüphelidir.”

“CHP’ye sesleniyorum, gelin bu şaibeleri, şüpheleri birlikte ortadan kaldıralım.”

“Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. Türkiye’yi bölmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bu işin içinde.”

‘BİR DE KAYIP OYLAR VAR…’

“Bir de kayıp oylar var. Çok önemli bir dördüncü başlık olarak söylüyoruz. Yani bilmiyorum ilçe ilçe bir iki tanesini okuyayım. Devam edenin de böyle olduğunu anlamış olalım. Kayıp oy ve pusulalar var. Ataşehir 2324 ve 2325 nolu sandıklarda, 8’er adet geçersiz oy yok. 2326 sandıkta 10 adet geçersiz oy yok, 4 adet geçerli oy yok. 1 nolu sandıkta 4 oy pusulası yok. Yani 34 oy pusulası burada yok.”

“Yine usulsüz bir işlem yapılıyor. İmzalar sandık kurulu başkanları tarafından önceden alınıyor.” 

📆 17 Nisan 2019 Çarşamba 12:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR