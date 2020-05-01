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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Manşet » Vatikan’dan yardım teklifi gecikmedi
Vatikan’dan yardım teklifi gecikmedi


Vatikan, Fransa’nın başkenti Paris’te yanan Notre Dame Katedrali’nin yeniden restorasyonu için teknik restorasyon uzmanlığı sunma konusunda yardımcı olmak istiyor.

Gönüllü olduklarını bildirdi

Vatikan Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi, dün akşamüstü meydana gelen yangında zarar gören Paris’in sembolü Notre Dame Katedrali’nin yeniden restorasyonu için teknik restorasyon uzmanlığı konusunda yardımcı olmaya gönüllü olduklarını bildirdi. Kardinal Ravasi basına yaptığı açıklamada, “Bu Vatikan’ın yapabileceği en büyük katkılardan biri. Bu yardım tekniğin de üzerinde bir yardım olacak çünkü biz Vatikan müzelerine sahibiz. Bizim tüm dünyanın yüksek kalitede olduğunu kabul ettiği bir bilgi birikimimiz var. Bu yüzden Vatikan’dan gelecek bir teklifin önemle ele alınacağını düşünüyorum. Restorasyonun belirli alanlarında yer alabiliriz” dedi.   

📆 16 Nisan 2019 Salı 17:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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