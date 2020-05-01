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Kadıköy Gazetesi » Manşet » Ak Parti YSK’ya olağanüstü itirazını yaptı
Ak Parti YSK’ya olağanüstü itirazını yaptı


AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un açıklaması şu şekilde

“Sayılan oyların \%85.6’sı AK Parti’nin aleyhine kaydedilmiş”

“Burada ilginç bir nokta var özellikle aktarmak istiyorum. Oyların sadece yüzde 10’u sayıldı. Kalanına ilçe seçim kurulları müsaade etmedi. İl seçim kurulu ve YSK’ya geldik. YSK da oyların tamamının sayılmasına müsaade etmedi. Ama ortada bir şüphe var ve gideremedik açıkçası. Daha tüm oyların yüzde 10’u sayılmışken, bu fark 13 bin 900’lere indi. Biz iddia ediyoruz, bunların tamamı sayılsaydı, şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı bizim rakamlar gerçekti. Ve lehimize sonuçlanacaktı.Daha ilk akşamdan başlayarak maddi hataları düzeltmeye çalıştık. Maddi hata sayım sonuç çizelgeleri var. çizelgelerinden sandık sonuç tutanağına aktarılırken kaydırılan rakamlar var. birleştirme tutanaklarına girilirken küçültülen ve yok edilen rakamlar var.Sayılan oyların \%85.6’sı AK Parti’nin aleyhine kaydedilmiş.”

📆 16 Nisan 2019 Salı 16:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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