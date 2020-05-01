Ak Parti olağanüstü itirazını bugün yapacak

Ak Parti olağanüstü itirazını bugün yapacak

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin olağanüstü itirazını bugün saat 15.30’da yapacak. İstanbul’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik itiraz Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından yapılacak.