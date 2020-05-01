“Sihirbaz Okulu” Tepe Nautilus’ta

Tepe Nautilus, 19-23 Nisan tarihleri arasında minik ziyaretçilerini hayallerindeki sihirli dünyaya yolculuğa çıkarıyor. Minik sihirbaz adayları,kendi asalarını tasarlayıp sihirler yapacak, Dragowiz Animatronik Ejderha’yı özel sensörleri kullanarak canlandıracak ve baş Profesör Wizardo Magno’nun eğlenceli şovu ile sihirli dünyayı keşfedecekler.

Büyülü bir dünyaya yolculuk

Tepe Nautilus, 19-23 Nisan tarihleri arasında Sihirbaz Okulu’na ev sahipliği yaparak çocuklara büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ahşap çubukları sihirli asalara dönüştürerek kendi asalarını tasarlayacak olan minik katılımcılar, asalarına eklenecek özel sensörler sayesinde de illüzyonlar yapma şansına sahip olacak. Özel sensörleri kullanarak Dragowiz Animatronik Ejderha’yı canlandırma ve uçurma deneyimi yaşayacak olan çocuklara, yeteneklerini sergilerken çektirdikleri sihir efektli fotoğrafları hediye edilecek. Minik sihirbazlar, Baş Profesör Wizardo Mango ile tanışarak birlikte eğlenceli şovlara dahil olma imkânı da yakalayacaklar. Tepe Nautilus, 19-23 Nisan tarihleri arasında, günde 6 seans olarak gerçekleşecek bu büyülü okula tüm çocukları davet ediyor.

Etkinlik bilgileri şöyle

Etkinlik tarihi: 19-20-21-22-23 Nisan

Etkinlik saati: 12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00, 16:30-17:30, 18:00-19:00, 19:30-20:30

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat Sergi Alanı