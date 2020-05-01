MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » “Sihirbaz Okulu” Tepe Nautilus’ta
“Sihirbaz Okulu” Tepe Nautilus’ta


Tepe Nautilus, 19-23 Nisan tarihleri arasında minik ziyaretçilerini hayallerindeki sihirli dünyaya yolculuğa çıkarıyor. Minik sihirbaz adayları,kendi asalarını tasarlayıp sihirler yapacak, Dragowiz Animatronik Ejderha’yı özel sensörleri kullanarak canlandıracak ve baş Profesör Wizardo Magno’nun eğlenceli şovu ile sihirli dünyayı keşfedecekler.

Büyülü bir dünyaya yolculuk

Tepe Nautilus, 19-23 Nisan tarihleri arasında Sihirbaz Okulu’na ev sahipliği yaparak çocuklara büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor.  Ahşap çubukları sihirli asalara dönüştürerek kendi asalarını tasarlayacak olan minik katılımcılar, asalarına eklenecek özel sensörler sayesinde de illüzyonlar yapma şansına sahip olacak. Özel sensörleri kullanarak Dragowiz Animatronik Ejderha’yı canlandırma ve uçurma deneyimi yaşayacak olan çocuklara, yeteneklerini sergilerken çektirdikleri sihir efektli fotoğrafları hediye edilecek. Minik sihirbazlar, Baş Profesör Wizardo Mango ile tanışarak birlikte eğlenceli şovlara dahil olma imkânı da yakalayacaklar. Tepe Nautilus, 19-23 Nisan tarihleri arasında, günde 6 seans olarak gerçekleşecek bu büyülü okula tüm çocukları davet ediyor.

Etkinlik bilgileri şöyle

Etkinlik tarihi: 19-20-21-22-23 Nisan

Etkinlik saati: 12:00-13:00, 13:30-14:30, 15:00-16:00, 16:30-17:30, 18:00-19:00, 19:30-20:30

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat Sergi Alanı

📆 16 Nisan 2019 Salı 14:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR