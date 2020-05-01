Maltepe’de sona geliniyor

Bin 89 sandıktan 995’inin sayımı tamamlandı. Sandık görevlilerinin sayısının altıya çıkarılması ile birlikte oy sayım sürecinin akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor. Sayım sürecinin tamamlanmasının ardından Ak Parti tarafından yapılacak olağanüstü itiraz süreci başlayacak.