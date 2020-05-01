24. Sadri Alışık Ödülü’nün adayları belli oldu

Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin adayları belli oldu. Sadri Alışık Oyuncu Ödüllerinin 24.sü bu yıl Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşecek.

O isimler açıklandı

24. Sadri Alışık Oyuncu Ödüllerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, “80 Günde Devri Alem” oyunu ile Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayı Cem Zeynel Kılıç ve“Hırçın Kız” oyunu ile Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu adayı Hakan Meriçliler olurken“Bir Peri Masalı Radyum Kızları” oyunu ise Seçici Kurul Özel Ödülü aldı.22 Kasım 2018 Perşembe günü Gökhan Kocaoğlu’nun rejisiyle prömiyer yapan Jules Verne’nin eserinden uyarlanan “80 Günde Devr-i Alem”, oyunuyla Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayı Cem Zeynel Kılıç olurken, 11 Ekim 2018 tarihinde Yücel Erten rejisiyle prömiyer yapan Shakespeare imzalı “Hırçın Kız” oyunuyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayı Hakan Meriçliler oldu.

3 Ekim 2018 tarihinde Laçin Ceylan rejisiyle prömiyer yapan Karden Kasaplar imzalı“Bir Peri Masalı Radyum Kızları” oyunuyla Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Ebru Terzi, Esra Balaban, Ezgi Erdilek, Gamze Cankara, Merve Şeyma Zengin, Refiye Genç, Sena Başdoğan, Tuğçe Aksum Seçici Kurul Özel Ödülünü kazandı.