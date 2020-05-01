Tuzla Devlet Hastanesi karma sergisi açıldı

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi ve Tuzla Devlet Hastanesi iş birliği ile 2018-2019 eğitimi öğretim yılındaTuzla Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde açılan kurslarda kursiyerlerin bir yıl boyuncahazırladığı el sanatları, seramik, çini, resim ve örgü alanındaki çalışmalarının sergilendiği sergininaçılışı, Tuzla Devlet Hastanesi yeni bina girişinde yapıldı.

“Kurslar artarak devam edecek”

Açılışa Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALİREİSOĞLU ,Kamu Hastaneleri 1. Bölge Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Kürşat TİGEN, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Selçuk BOZHALİL, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut ÖZCAN Tuzla Sağlık Müdürü Ahmet KARAKAŞ , Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet METİN,Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Birkan ONAT , okul kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tuzla Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzm. Dr. Selçuk BOZHALİL yaptığı konuşmasında Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin kuruluş amaçlarından bahsederek Tuzla Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı merkezinde ruhsal problemleri nedeniyle tedavi gören hastaların sosyalleşmesi ve tedavilerinin hızlandırılması amacıyla Tuzla Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği içinde açılan kursların öneminden bahsetti. Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin ÇANGIR ise Tuzla Devlet Hastane ile iş birliğinde yıl içinde el sanatları, resim, seramik, çini, halk oyunları, yabancı diller ve işaret dili gibi çeşitli kurslar açıldığını bu kurslardan yüzlerce vatandaşın faydalandığını belirterek önümüzdeki yıllarda da bu kursların artarak devam edeceğini belirtti.