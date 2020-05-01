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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Üç katlı bina saniyeler içinde çöktü
Üç katlı bina saniyeler içinde çöktü


Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı.

Olayda ölü ve yaralı yok

Binanın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı.Söndürme çalışmaları sırasında metruk bina biranda çöktü. Binanın çöktüğü anlar saniye saniye kamaralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.  

📆 16 Nisan 2019 Salı 13:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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