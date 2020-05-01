Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

Kaza, Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20’den fazla kişi yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde başlattığı çalışma devam ediyor.