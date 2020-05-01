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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika » Berat Albayrak Beyaz Saray’da Trump ile görüştü
Berat Albayrak Beyaz Saray’da Trump ile görüştü


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik” ifadelerini kullandı.

Görüşme olumlu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter’dan Washington’daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Washington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik” dedi. 

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📆 16 Nisan 2019 Salı 12:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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