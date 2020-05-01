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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak


Eyüpsultan’da bulunan tarihi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası’nda ikinci etap çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. 

Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

Kışla 250 yıllık tarihe sahip 

250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası’nın arşivlerdeki adı ‘Rami Çiftliği Kışlası’. Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80’li yıllarda ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesine devredildi.

📆 16 Nisan 2019 Salı 11:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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