İstanbul’da 200 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde yaklaşık 6 ay süren takipler neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Aylar süren fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotik polisi operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin polis, hazırlıklarının tamamlamasının ardından harekete geçti.

200 adrese eş zamanlı operasyon

Operasyonda özel harekat polislerinin de desteğiyle 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik polisi, girdikleri yerlerdeki 152 şüpheliyi etkisiz hale getiren ekipleri, adreslerde değişik didik arama yaptı. Kağıthane Çil Sokak’ta bir adrese giren narkotik polisi, eve girdiğinde şüphelinin çekyatta yattığını gördü. Baskında neye uğradığını şaşıran İsmail O., narkotik polisi tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Ardından evde didik didik arama yapıldı. Şişli’de ise bir eve giren polis, yaptığı incelemelerde organik bir sera ele geçirdi. Seraya polis tarafından el konulurken, evdeki şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda hassas burunlu narkotik köpekleriyle de didik didik arama yapıldı. İstanbul genelinde tek seferde yapılmış en büyük çaplı torbacı operasyonu olma özeliğini taşıyan çalışmada, zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Polisi şok eden olay



Öte yandan Seyrantepe’de bir eve de baskın yapan polis, bir odada oksijen tüpüne bağlı KOAH hastası olduğunu gördü. Büyük bir hassasiyetle odada arama yapan polis, hasta adamın yastığının altında çok miktarda ot esrar ele geçirdi. 73 yaşındaki Ahmet B.’ye maddelere soran polis, içiciyim sözünü diye duyunca şoke oldu. Aramaların ardından şahıs, sağlık ve polis ekiplerinin nezaretinde gözaltına alındı. Şahsın oksijen tüpünü kendine polisten gizlenmek ve çevrede dikkat çekmemek için kamuflaj olarak kullandığı öğrenildi.

Operasyonlar devam edecek





Operasyonlarda gözaltına alınan 152 şüpheli ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürülürken, ele geçirilen malzemeleri ise el konuldu. Operasyonlara hız kesmeden devam edileceği öğrenildi.