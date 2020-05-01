Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Fransa mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket.” ifadesini kullandı.