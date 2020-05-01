İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli oldu

İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi.

İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi. Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi.



29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda işletmeci firma, 15 Nisan’a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı’nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.



Belirlenen ücret tarifesine göre kapalı otopark ücretleri şöyle:



“1 saat 21 TL, 1-3 saat 25 TL, 3-6 saat 39,50 TL, 6-12 saat 47 TL, 12-24 -saat 63 TL, Abonman aylık 444 TL”



Açık otopark ücretleri ise,



“0-1 saat 16 TL, 1-3 saat 19 TL, 3-6 saat 29 TL, 6-12 saat 32 TL, 12-24 saat 44.50 TL, Abonman aylık 332 TL” şeklinde.