Binali Yıldırım’dan önemli açıklamalar, “Bu seçim mundar olmuştur”

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları;

“Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı.”

“Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin 500 civarında oy farkıyla kazandığını ifade etti.”

“Biz de aynı gece 11’i 25 geçe eldeki bilgilere göre biz kazandığımızı söyledik.”

“Şaibelerin ve usuülsüzlüklerin gündeme geldiğini gördük. “

“Yargı süreci devam ediyor”

“Biz hukukun peşindeyiz. Vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da kısmen başardık. Başlarda 27 binlerde olan fark bugün 12 bin 200 seviyesine inmiştir”

“Partiler çeşitli itirazlarda bulundu. 2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış. 77’si reddedilmiş 7’si kabul edilmiş. CHP 44 itiraz dilekçesi vermiş 4’ü kabul edilmiş. 2019 seçimlerinde toplam 522 itiraz var” dedi.

“Tüm oylar yeniden sayılabilmiş olsaydı sonuç böyle olmazdı”

‘Mansur Yavaş’ı tebrik ediyorum’

“Memleket büyüklüğünde bir kenti yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçimle başkan olması pek hoş bir şey değil. Seçimi kazandık verin mazbatayı, kardeşim seçimi kazandığını sen mi vereceksin? Kararı veren yer Yüksek Seçim Kurulu”

“Seçimde yapılan usulsüzlükler sadece oy hırsızlıklarıyla değil. Daha pek çok olay var. Mesela Büyükçekmece’deki olay”

“Müttefikimiz MHP İlçe Başkanının evine 6 tane seçmen yazılmış haberi yok. Burada iş bir sene öncesinden planlanmış. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz”

“Bu seçim başlı başına mundar olmuş bir seçim. Murdar etin de kavurması olmaz”