Bu filmler, Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor

SİNEMATEK /SİNEMA EVİ, INGMAR BERGMAN, VITTORIO DE SICA VE WIM WENDERS’İN FİLMLERİNİ KADIKÖYLÜLERLE BULUŞTURUYOR

Sinema tarihine damga vuran üç büyük yönetmenin eserlerinin yer aldığı ‘Üç Büyük Yönetmen: Bergman-De Sica-Wenders’ programı 18 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi kendi binası açılana dek film programlarını farklı salonlarda seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Sinematek/Sinema Evi yeni programı ile bu kez İstanbul’un en eski ve güzel bağımsız sinema salonlarından birisi olan ve bir süre önce yenilenerek sinemaseverlerin buluşma noktalarından biri haline gelen Kadıköy Sineması’na konuk oluyor.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin, İsveç Başkonsolosluğu, Goethe Institut, Swedish Institute, Wim Wenders Vakfı, Bergman 1918-2018, Cineteca di Bologna, Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleştireceği Üç Büyük Yönetmen programında, Yeni Alman Sineması’nın kurucularından Wim Wenders, İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının önde gelen temsilcilerinden Vittorio De Sica ve geçen yıl doğumunun yüzüncü yılını kutladığımız İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın en önemli filmlerinden bazıları yer alıyor.

21 filmden oluşan seçki Salı, Perşembe ve Pazar günleri Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluşacak. Her filmin tek gösterimi yapılacak ve filmler orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

INGMAR BERGMAN SEÇKİSİ 18 NİSAN’DAN İTİBAREN GÖSTERİMDE

60’ı aşkın filme, 170’i aşkın tiyatro oyununa imza atmış, sinemayı derinden etkilemiş, sayısız sinemacıya ilham vermiş büyük yönetmen Ingmar Bergman’ın filmleri 18 Nisan’dan itibaren seyirciyle buluşacak. Bergman üzerine çekilmiş etkileyici bir belgesel olan Bergman’ın Davetsiz Misafirleri (2013) ile açılacak program, Yaban Çilekleri (1957), Persona (1966), Yedinci Mühür (1957), Monika’yla Bir Yaz (1953), Güz Sonatı (1978) ile devam edecek ve yönetmenin otobiyografik sayılabilecek filmi Fanny ve Alexander (1982) ile son bulacak.

VITTORIO DE SICA SEÇKİSİ 23 NİSAN’DAN İTİBAREN GÖSTERİMDE

İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden olan ve 55 yıla uzanan sinema yaşamı boyunca 35 film yöneten, 150’yi aşkın filmde de rol alan Vittorio De Sica’nın sinema yolculuğunun zirve noktaları Üç Büyük Yönetmen programı kapsamında 23 Nisan’dan itibaren seyirciyle buluşacak.

Vittorio De Sica seçkisinde Bisiklet Hırsızları, Kaldırım Çocukları, Yuvasızlar, Umberto D. gibi Yeni Gerçekçilik akımının önemli örneklerinin yanı sıra İtalyan Usulü Evlilik, Milano Mucizesi ve Kızım ve Ben filmleri de yer alıyor.

WIM WENDERS SEÇKİSİ 30 NİSAN’DAN İTİBAREN GÖSTERİMDE

Yeni Alman Sineması’nın kurucularından ve çağdaş Alman sinemasının en önemli figürlerinden olan Wim Wenders’in en parlak dönemi sayılan 70’li ve 80’li yıllara ait 7 filmi 30. Nisan’dan itibaren gösterimde olacak. Wim Wenders seçkisinde yönetmenin mezuniyetinden sonra çektiği ilk uzun metrajlı filmi Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi, Yol Üçlemesi’nin tamamı Alice Kentlerde, Yanlış Hareket ve Zamanın Akışında ve başyapıtlarından Amerikalı Arkadaş, Berlin Üzerinde Gökyüzü ve Paris, Texas yer alıyor.

Gösterim takvimi ve bilet bilgileri için sinematek.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret edebilir, SinematekSinemaEvi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.