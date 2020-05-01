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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » İstemez miydim?..
Ahmet Berhan Yılmaz
İstemez miydim?..


İstemez miydim ben de?

Mutlu insanlar gibi,

Okumamak, öğrenmemek, bilmemek…

İşime gelmeyenleri dinlememek,

Görmemek, duymamak, anlamamak…

Sorgulamamak, yazmamak…

Ülkemin hikâyesini anlatmamak…

Umursamamak…

Yaşamamak ama ölmemek…

Ama çaresiz,

Okuyacağız, öğreneceğiz, bileceğiz…

Göreceğiz, duyacağız…

Sorgulayacağız…

Konuşacağız, yazacağız.

Ülkemizin, milletimizin derdini anlatacağız…

Yaşayacağız ve öleceğiz…

Yaratan yaratmış,

Ey! İnsan…

Oku, öğren, bil…

Aklını kullan,

Sorgula,

Gerçekleri gör…

Mazlumları duy,

Güce tapınma,

Haksızlıklar karşısında susma…

Konuş, anlat,

Hayatı doğru yaşa,

Dürüst, ahlaklı ol,

Vatanını, milletini ve insanları sev,

Fikirlerinle ve konuştuklarınla namuslu ol…

Çünkü bu hayatın bir hesabı var,

Öleceksin, geleceksin, göreceksin…

Demiş…

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📆 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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