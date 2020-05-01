İstemez miydim?..

İstemez miydim ben de?

Mutlu insanlar gibi,

Okumamak, öğrenmemek, bilmemek…

İşime gelmeyenleri dinlememek,

Görmemek, duymamak, anlamamak…

Sorgulamamak, yazmamak…

Ülkemin hikâyesini anlatmamak…

Umursamamak…

Yaşamamak ama ölmemek…

Ama çaresiz,

Okuyacağız, öğreneceğiz, bileceğiz…

Göreceğiz, duyacağız…

Sorgulayacağız…

Konuşacağız, yazacağız.

Ülkemizin, milletimizin derdini anlatacağız…

Yaşayacağız ve öleceğiz…

Yaratan yaratmış,

Ey! İnsan…

Oku, öğren, bil…

Aklını kullan,

Sorgula,

Gerçekleri gör…

Mazlumları duy,

Güce tapınma,

Haksızlıklar karşısında susma…

Konuş, anlat,

Hayatı doğru yaşa,

Dürüst, ahlaklı ol,

Vatanını, milletini ve insanları sev,

Fikirlerinle ve konuştuklarınla namuslu ol…

Çünkü bu hayatın bir hesabı var,

Öleceksin, geleceksin, göreceksin…

Demiş…