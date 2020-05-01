Fenerbahçe, Galatasaray derbisi 1 -1 beraberlikle sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılmayı başardı.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena kale sahasına ortaladı. Muslera’nın elinden kaçırdığı top boşta kalırken, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Valbuena’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu oyuncu kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullanılan vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada Serdar’ın uzun pasında topla buluşan Moses, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta top Muslera’da kaldı.

27. dakikada Soldado’nun pasında topla buluşan Valbuena ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada Feghouli sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortasını yaptı. Diagne’nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Diagne, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hasan Ali’ye sarı kart gösteren Ali Palabıyık, daha sonra VAR’a danışarak kırmızı karta hükmetti.

45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Harun son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+8. dakikada Mariano sağdan yüklendi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte Belhanda kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

45′ İkinci yarı başladı.

53. dakikada Feghouli sağdan bindiren Mariano’yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden içeri doldurdu ancak Diagne ve Onyekuru topa dokunamadı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62. dakikada Onyekuru’nun pasında topla buluşan Linnes şutunu çekti ancak top önce Jailson’a ardından da yan direğe çarparak kornere gitti.

66. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Mariano, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Moses’ten önce kafayı vuran Onyekuru topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Valbuena’nın pasında topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Jailson topun üstünden atlarken Eljif bomboş pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1

79. dakikada Feghouli’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.

90+4. dakikada Soldado, Linnes’in sektirdiği topu kapıp ceza sahası içindeki Alper’e güzel bir pas çıkardı ancak Alper müsait pozisyonda istediği gibi vuramayarak topu auta gönderdi.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay (Jailson dk. 60), Moses (Alper dk. 90+2 ?), Valbuena (İsmail dk. 81), Eljif, Soldado

Yedekler: Volkan, Isla, Şener, Ayew, Zajc, Neustadter, Sadık

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Ndiaye (Sinan Gümüş dk. 78), Fernando, Feghouli (Mitroglou dk. 84 ?), Onyekuru, Belhanda (Emre Akbaba dk. 46), Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Emre Taşdemir, Yunus, Nagatomo, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Onyekuru (dk. 66) (Galatasaray), Eljif (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Belhanda, Mariano, Onyekuru, Sinan Gümüş (Galatasaray), Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Tolgay, Soldado (Fenerbahçe)

Skrtel’e ilk müdahale Galatasaray’dan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın 63. dakikasında ceza sahası içine açılan ortada kafaya yükselen Skrtel, Muslera ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından yerde kalan Fenerbahçeli futbolcu Skrtel’e Galatasaray sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yerde kalan Martin Skrtel’e ilk müdahaleyi Galatasaray sağlık ekibi yaptı. Müsabakanın 63. dakikasında Valbuena’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafaya yükselen Fenerbahçeli futbolcu Skrtel, sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yerde kalan Skrtel’e ilk müdahaleyi Galatasaray sağlık ekibinden Doktor Yener İnce yaptı. Bunu gören Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray’ın sağlık ekibini alkışladı. Martin Skrtel tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

Fenerbahçe dört derbide de geriden geldi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi müthiş heyecana sahne olurken sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçtan bir puanla ayrılmayı başardı. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe 66. dakikada Onyekuru’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren isim ise 71. dakikada Eljif Elmas oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı dördüncü derbide de geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Müthiş geri dönüş

Süper Lig’in 6. haftasında Beşijtaş’ı konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda Babel’in golüyle geriye düşmüş ve ikinci yarıda Ayew ile eşitliği yakalamıştı. 11. haftada Galatasaray’a konuk olan sarı-lacivertliler bu maçta da 2-0 geriye düşmesine karşın Valbuena ve Jailson’un golleriyle beraberliği kurtarmıştı. 23. haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında ise sarı-lacivertliler müthiş bir geri dönüş yaptı. Fenerbahçe ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan Zajc, Sadık ve Hasan Ali’nin golleriyle 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun son derbisine sahasında Galatasaray’a karşı çıkan Ersun Yanal’ın ekibi ezeli rakibi karşısında 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği kurtardı. 66. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler Eljif Elmas’ın 71. dakikadaki golüyle bu sezon dördüncü derbisinden de 1 puanla ayrıldı.

Henry Onyekuru 12. golünü attı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru fileleri havalandırdı. Onyekuru, 66. dakikada sahneye çıkarak bu sezonki 12. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 24 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa Kupası olmak üzere 34 resmi müsabakaya çıkan Nijeryalı futbolcu 12 gol, 2 asistle oynadı. Onyekuru bu gollerin hepsini ligde kaydetti.



Henry Onyekuru cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Onyekuru, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 70. dakikasında Martin Skrtel ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Nijeryalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Ali Palabıyık’ın derbi raporu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 1 kırımızı, 8 sarı kart çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık mücadele 1 kırmızı, 8 sarı kart çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’a ilk önce sarı kart veren Ali Palabıyık, VAR’a gittikten sonra kırmızı kartına başvurdu. Ankara bölgesi hakemi sarı-lacivertlilerden Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Soldado’ya, sarı-kırmızılılarda ise Younes Belhanda, Mariano ve Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş’e sarı kart verdi.

Kadıköy’de tribünler tıklım tıklım

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi müsabakasını 44 bin 672 biletli seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi 44 bin 672 biletli seyirci takip etti. Müsabakada Fenerbahçeli taraftarlar takımına her an destek verirken, Galatasaraylı taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölgede takımlarını son ana kadar destekledi.