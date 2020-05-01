Marmaray yolcularına derbi uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre bugün gerçekleşecek Fenerbahçe-Galatasaray maçı sebebiyle tüm Marmaray trenleri 14.00-23.00 saatleri arasında Söğütlüçeşme istasyonunda durmayacak, yolcu iniş ve binişi gerçekleşmeyecek. Marmaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan düzenlemeye göre Söğütlüçeşme istasyonunu kullanacak yolcular Ayrılık Çeşmesi istasyonundan aktarma gerçekleştirecekler.

Haber: Merve TOKAZ