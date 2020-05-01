Bahçeli: Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

“31 Mart seçimlerinin kazananı Cumhur İttifakı’dır

Bahçeli,seçim sonuçlarına ilişkin “31 Mart seçimlerinin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı’dır. Partimiz 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza atmıştır. Yenilgimizi gözleyenler bir kez daha ters köşeye yattılar. 31 Mart seçim değerlendirmelerini maddeler hâlinde ve ana hatlarıyla özetlemek mümkündür. Birincisi, seçime katılım oranı yüzde 85’i bulmuştur. Nitekim X+Y=Z formülüyle siyasi denklemini kurduğumuz 31 Mart seçimlerinde Z, yani MHP ile AK Parti’nin toplam oyu, 24 Haziran’ın gerisine düşmemiş, tam tersine üstünde kalmıştır. Kısaca Z, zafer olarak tecelli etmiştir. CHP-İP-HDP-SP ve diğer yedeklerinin zoraki ittifakı millî iradeden geçer not alamamış, ilgi görmemiştir.

Kazanan Türkiye’dir



İkinci kanaatimiz, kazanan Cumhur İttifakı’dır. Kazanan Türkiye’dir, kazançlı çıkan cumhurdur. MHP 31 Mart seçimlerinde; 1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığı kazanmıştır. Bin 389 belediyenin 987’si Cumhur İttifakı’nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıkların yüzde 72’si Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin yönetimine geçmiştir.

Açıklamalarını sayısal verilerle yaptı

Üçüncü yorumumuz, MHP ile AK Parti seçimden başarıyla çıkmış, sonuç itibariyle belediye başkanlıklarının kahir ekseriyeti ehline emanet edilmiştir. Gönül isterdi ki, daha fazla belediye başkalığı kazanalım. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Bütün sonuçları sandık sandık inceleyeceğiz. Seçimlerde 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçilmiştir. Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken, oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. MHP’nin aldığı oy oranı yüzde 18,81’dir. AK Parti’nin il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 41,61 düzeyindedir. Bu durum karşısında Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesindedir.

“İstanbul’da seçim gölgelendi”



Üç büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım, yönetimsel düzenleme elzemdir. Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece Büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Teklifimizi bölücü ve yıkıcı çevrelerin üslubunu kullanarak ‘eyalet sistemine yeşil ışık yakılıyor’ diyerek çarpıtmak ahmaklıktır. Mehmetçik katilleriyle aynı hizaya giren kimliksizlerin teklifimizi sulandırması, bize çamur atması düştükleri derin çukurdan kurtulmalarına yetmeyecektir. Beşinci yorumumuz, yerel yönetimlerde yeni bir yasal konusunun TBMM’ye gelmesi halinde parti olarak her desteği vereceğiz. CHP’nin İstanbul adayı en çok oyu alıp mazbataya şimdilik hak kazanmış gibi görünse de, seçimlere şaibe karıştığını hiç kimse inkâr edemeyecektir. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. İstanbul’da seçimi gölgelendi.

“İttifak 2023’e kadar devam edecek”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’daki kampının basına kapalı oturumunda önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre Bahçeli, Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilere cevap olarak “Cumhur İttifakı’na laf söylüyorlar. Ben söz söylemeyecek miyim? Kankama laf söyletmem” dedi. İstanbul’da AK Parti’nin itiraz sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Bahçeli, CHP’nin bu süreçteki tutumuna ilişkin ise “Millet İttifakı İstanbul’u kale olarak görüyor. Burcu yarmaya çalışıyorlar. Onun için bu kadar yükleniyorlar” tespitlerini yaptı. Bahçeli, İstanbul’daki seçim sonuçlarını değerlendirirken ayrıca Saadet Partisinin aday çıkarmasıyla ilgili de “Cumhur İttifakı’na zarar verdi. Saadet Partisi’nden Millet İttifakı’na oy gitmezdi. Saadet Partisi aday çıkardığı için Cumhur İttifakı’na gelebilecek oylar engellendi” ifadelerini kullandı. ‘Cumhur İttifakı’nın seçime kadar devam edeceğini söyleyenlerin’ olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti: Bu sonuçlar Cumhur İttifakı’nın başarısını gösteriyor. İttifak 2023’e kadar devam edecek. Seçim sonuçları hem bizim hem de ittifak için başarı. Burada, belediye sayısında başarılı olduk ama bunu öne çıkarmaya gerek yok. Belediye sayısına bakmayın. Başarı Cumhur İttifakı’nın başarısıdır. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. AK Parti’yle ayrımız, gayrımız yok.