Pendik’te gözü dönen koca dehşet saçtı

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir şahıs, evi terk eden 30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi, ardından da kaçtı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

30 yıllık karısını ezdi ve kaçtı

Pendik’te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil Onat, 30 yıllık eşi Abdullah Onat ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti. Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi. Daha sonra Abdullah Onat, kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı. Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı.

Görgü tanıkları o anları anlattı

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti. Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü şahitleri korna seslerine dışarı çıktıklarını söyleyerek, “Korna sesleri ve çığlıklara dışarı çıktık .Kadın arabanın altında sürükleniyordu. Bir süre böyle gitti. Adam ardından kadını öyle bırakıp gitti. Polis yakalamış. Ambulans kadını hastaneye götürdü. Şok olduk” dedi.