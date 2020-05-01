Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiriler

Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, “Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz” ifadelerini kullandı.