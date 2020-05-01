Yardım eli bekliyorlar

Kepez ilçesinde bedensel engelli iki çocuğuyla yaşayan 55 yaşındaki ev hanımı Ayten Arslan’ın hayatı, çocuklarının elleri ayağı olan 3 tekerlekli kasalı elektrikli triportörün çalınmasıyla altüst oldu.

Defalarca çalındı

Kirada oturan ve 25 yaşındaki engelli kızı ile 30 yaşındaki oğlu Ramazan’a bağlanan maaşla geçinebilen Arslan’ın çocuklarının dışarı çıkıp ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlayan triportörleri üç yıl önce çalındı. Eşini kaybeden Arslan’ın iki çocuğu triportörünün çalınmasıyla eve hapsoldu. Ailenin bu durumuna Kepez Kaymakamlığı duyarsız kalmadı, iki gence elektrikli triportör aldı. Yüzleri bu hediye ile gülen gençlerin elektrikli triportörü 1 yıl önce yine evlerinin bahçesinden gündüz vakti çalındı. Duyarlı kişilerin desteğiyle iki engelli gence yine triportör alındı. İki gencin kullandığı araç bir süre önce arızalandı.

Anneleri çaresiz kaldı

Hem servis hem de tamirciler triportörün yapılmasının mümkün olmadığını söylemesiyle, iki genç büyük üzüntü yaşadı. Yeniden eve hapsolan iki genç, elleri ve ayakları gibi olan triportörün alınması için destek bekliyor. Anne Ayten Arslan, eşini kaybettiğini, iki çocuğunun da engelli olması nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. Önceden triportörlerinin daha çalındığını ve çocuklarının eve mahkum olduğunu dile getiren Arslan, şimdi ise ellerindeki motorun artık tamir olmayacağını belirtti.

“Çocuklarım mutlu olsun”

İki çocuğu için triportörün çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, “Çocuklarım eve mahkum kaldı. Oğlum kardeşini mutlu etmek istiyor. İki çocuğuma yardımcı olsunlar. Çocuklarımın mutlu olması en büyük isteğim. Evi kira, aldığım üç kuruş parayı yetiştiremiyorum. Bir haftadır tamamen eve kapandılar. İki motorumuz çalındı, buda tamir olmayınca ortada kaldık yine. Artık ben utanmaya başladım istemekten” dedi.

Evden çıkamaz hale geldi

Ayten Arsla’nın ilk eşinden olan oğlu Ramazan Kutlu ise, sağ tarafının felç olduğunu, bu nedenle yüzde 54’lük engellilik derecesi olduğunu anlattı. Sağ ayağını ve sağ elini kullanamayan Kutlu, “Daha önce iki kez çalındı triportörümüz, üçüncüsü ise artık tamiri olmuyor. Evden çıkamaz hale geldi. Eğer istediğim olursa hem ben hem kardeşim çok mutlu olacak. İki engelli genci mutlu etmiş olurlar” diye konuştu.