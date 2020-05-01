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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Manşet, Toplum » Ali İhsan Yavuz açıkladı
Ali İhsan Yavuz açıkladı


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin yenilenmesine ilişki başvuru hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını açıkladı. İtiraz sürecine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Yavuz, “Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.  

📆 14 Nisan 2019 Pazar 13:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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