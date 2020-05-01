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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Rizeli gencin keçileri ile güldüren hali beğeni topladı
Rizeli gencin keçileri ile güldüren hali beğeni topladı


Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntülerinin ardından bir başka gencin keçileriyle yediği armut ve salatalığı bölüşmesi beğeni topladı.

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ali Güney köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Güney, keçilerinin yanında armut yerken keçilerin Güney’in elindeki armuttan yemeleri ve salatalık yerken, bir keçi de onunla birlikte salatalık yemeye çalıştı. Güney keçiler ile güldüren iletişiminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Güney bir diğer görüntüde ise keçileri söylediği türkü ile dinlenmesini sağlıyor

📆 14 Nisan 2019 Pazar 13:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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